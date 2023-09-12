وزير الرياضة يُشيد بنتائج المنتخب المصري لألعاب القوى بالبطولة العربية في سلطنة عمان

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج المنتخب المصري لألعاب القوى في البطولة العربية للناشئين والناشئات، والتي أُقيمت فعالياتها بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

وحصد أبطال المنتخب المصري 20 ميدالية متنوعة بواقع (10 ميداليات ذهبية - 6 فضية - 4 برونزية)، وجاء ترتيب منتخب مصر العام بين الترتيب العام الثاني لمجموع الناشئين والناشئات، والترتيب العام الأول للناشئات، والترتيب العام الثالث للناشئين.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، على مستوى لاعبى ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

من جانبه، تقدم رئيس رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوى المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير من مدربين وأولياء أمور وأندية.