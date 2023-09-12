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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار جديدة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن العاصفة دانيال

أمطار تضرب بعض المحافظات
أمطار تضرب بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الخاص بالعاصفة دانيال بدأ يتحرك من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، ولذلك حدث انخفاض في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية باختلاف 6 درجات عن الأمس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة وصلت لـ 32 درجة مئوية، فضلا عن نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل عن حالة الطقس  

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الجميع شهد سقوط أمطار على عدد من المناطق الساحلية، وكانت ما بين المتوسطة للخفيفة بحسب كل محافظة، ومن منطقة إلى أخرى 

وتابعت عضو الأرصاد الجوية، أن أشد محافظة في الأمطار كانت المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط بداية من محافظة مطروح، ومن ثم الإسكندرية، وبعض المناطق من البحيرة، ومناطق داخلية من محافظة المنوفية ومحافظة القليوبية، مؤكدة أن الأمطار لم تعطل أي أعمال يومية في أي محافظة من المحافظات، وكان هناك تنسيق كامل مع غرف الأزمات في كافة المحافظات. 

واستكملت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه لم يكن هناك أي ضرر من الأمطار، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار فرص الأمطار، ولن تكون مؤثرة تماما على أي أعمال يومية. 

وواصلت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية ستشهد أمطار، وكذلك محافظات البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، والساعات المقبلة، كما تشهد القاهرة الكبرى أمطار خفيفة أيضا، بعد تحرك المنخفض الجوي الخاص بالعاصفة دانيال إلى المنطقة الشرقية. 

الأرصاد العاصفة دانيال الأرصاد الجوية صدى البلد برنامج صالة التحرير

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