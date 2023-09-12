"تحترق بلهب أزرق".. روسيا تسخر من بريطانيا بسبب الدبابة تشالنجر

طلب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من وزارة الدفاع البريطانية تحديث المعلومات الموجودة على موقعها الإلكتروني، التي تقول إنه لم يتم تدمير أي دبابة تشالنجر واحدة في ساحة المعركة، حيث تم بالفعل تدمير اثنتين من هذه الدبابات في أوكرانيا وحدها.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد تحدثنا بالفعل عن ما يسمى بالهجوم المضاد، الذي يعاني من فشل واضح، المعدات الموردة لنظام كييف تحترق بلهب أزرق، بما في ذلك ناقلات الجنود المدرعة الأمريكية برادلي، ودبابات ليوبارد الألمانية، وكذلك دبابات تشالنجر البريطانية".

وأضاف: "بالمناسبة، نود أن ننصح زملائنا البريطانيين بضرورة تحديث المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع في بلادكم. فهي لا تزال تنص على أنه لم يتم تدمير أي طائرة تشالنجر في ساحة المعركة".

وأشار إلى أن “اثنين منهم على الأقل تم إسقاطهما بالفعل في أوكرانيا”.

وقال نيبينزيا: "لا يزال 12 دبابة تشالنجر تختبئ في مكان ما، لكن المصير نفسه ينتظرهم، تماما مثل طائرات أبرامز أو طائرات إف-16 الأمريكية".