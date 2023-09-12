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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم روسي يكشف سبب زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى موسكو

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية في روسيا

قال حاكم منطقة بريموري، أوليغ كوزيمياكو، اليوم الثلاثاء، إنه شارك في الترحيب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في محطة سكة حديد خاسان، ووصف زيارته بأنها شرط أساسي جيد لتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية.

وأوضح كوزيمياكو عبر قناته على تليجرام: "التقينا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون"، لافتا إلى أن روسيا لديها علاقات ودية طويلة مع كوريا الشمالية وآفاق جيدة للتعاون في مجالات الزراعة والبناء والسياحة وغيرها من القطاعات. 

وأضاف: "هذه الزيارة رفيعة المستوى ستضع الأساس لأكبر قدر ممكن من التعاون وتطور نشط للعلاقات والتواصل المباشر مع زملائنا الكوريين الشماليين".

وبحسب كوزيمياكو، وصل كيم إلى منطقة بريموري يوم الاثنين، وبعد مراسم الترحيب في محطة خاسان، أجرى الزعيم الكوري الشمالي محادثات مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القاء بين الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونج أون سيعقد خلال الأيام المقبلة. 

كما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريرا عن الزيارة المرتقبة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، كما قالت إذاعة صوت كوريا الحكومية إن كيم جونج أون غادر بيونج يانج بعد ظهر يوم 10 سبتمبر على متن قطار خاص متوجها إلى روسيا.

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