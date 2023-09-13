عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. استعلم في 3 خطوات… البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة الطفل في ضيافة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس
استقبلت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ، وفود جامعة الطفل ، وذلك بحضور الدكتورة نهى دنيا عميدة الكلية ،ابدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بسوهاج للعام الدراسي الجديد 17 سبتمبر
قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه سيتم البدء في تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجامعي الجديد اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الحالي، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

 

بينصبوا علينا| اتحاد أمهات مصر وائتلاف نبني بلدنا يرصدان مهازل سناتر الدروس
انتابت حالة من الغضب أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، مع بدء موسم الدروس الخصوصية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

فوجئ الأهالي بقيام سناتر الدروس الخصوصية بفرض رسوم إضافية على رسوم الدرس ، لمزيد من التربح والاستغلال لحاجة الطلاب والأهالي لمدرسي الدروس الخصوصية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، يترقبها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني، ويستمر موقع التنسيق في استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني حتى اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.

جامعة جنوب الوادي تختتم برنامج إعداد القادة لطلابها المتميزين
اختتمت جامعة جنوب الوادى، بفرع الجامعة بالغردقة، فعاليات «البرنامج التدريبي لإعداد قادة الطلاب المتميزين» والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، ومسئولي النشاط الثقافي برعاية الطلاب المركزية.

 

ترشيح 25 مدرسة..مدير تعليم نجع حمادي يناقش موقف المدارس المرشحة للاعتماد التربوى
ترأس أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي الذي عقدته وحدة الجودة واللامركزية بالإدارة، لمناقشة استعدادات المدارس المرشحة للاعتماد التربوي.

البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي

 

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أول أيام شهر ربيع الأول، وعن موعد مولد النبي اعتمادآ علي الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

ترشيحاتنا

بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة متتالية قبل نهاية الشهر الجاري

ملك المغرب يتبرع بالدم لمُصابي الزلزال المدمّر .. شاهد

هل الصلوات الفائتة تسقط بالتوبة؟ دار الإفتاء: عليك بهذه الخطوات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 سبتمبر 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

ستكون مفيدة.. نجم منتخب مصر السابق يعلق على الخسارة بثلاثية أمام تونس

لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد| تونس تفتح تحقيقًا في قضية «أوراق بنما»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ