أخبار التعليم.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. استعلم في 3 خطوات… البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الطفل في ضيافة كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس

استقبلت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ، وفود جامعة الطفل ، وذلك بحضور الدكتورة نهى دنيا عميدة الكلية ،ابدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بسوهاج للعام الدراسي الجديد 17 سبتمبر

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه سيتم البدء في تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجامعي الجديد اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الحالي، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.

بينصبوا علينا| اتحاد أمهات مصر وائتلاف نبني بلدنا يرصدان مهازل سناتر الدروس

انتابت حالة من الغضب أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، مع بدء موسم الدروس الخصوصية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

فوجئ الأهالي بقيام سناتر الدروس الخصوصية بفرض رسوم إضافية على رسوم الدرس ، لمزيد من التربح والاستغلال لحاجة الطلاب والأهالي لمدرسي الدروس الخصوصية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. استعلم في 3 خطوات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، يترقبها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني، ويستمر موقع التنسيق في استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني حتى اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء.

جامعة جنوب الوادي تختتم برنامج إعداد القادة لطلابها المتميزين

اختتمت جامعة جنوب الوادى، بفرع الجامعة بالغردقة، فعاليات «البرنامج التدريبي لإعداد قادة الطلاب المتميزين» والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، ومسئولي النشاط الثقافي برعاية الطلاب المركزية.

ترشيح 25 مدرسة..مدير تعليم نجع حمادي يناقش موقف المدارس المرشحة للاعتماد التربوى

ترأس أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي الذي عقدته وحدة الجودة واللامركزية بالإدارة، لمناقشة استعدادات المدارس المرشحة للاعتماد التربوي.

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أول أيام شهر ربيع الأول، وعن موعد مولد النبي اعتمادآ علي الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد