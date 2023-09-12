إجراء عاجل من الرئاسة الأوكرانية بشأن مساواة الفساد بالخيانة

أفادت وكالة “آر بي سي-أوكرانيا”، نقلاً عن مصادر، بأن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أرجأ حتى الآن فكرة مساواة الفساد بالخيانة، مشيرة إلي أن أحد الأسباب هو دعوة الغرب إلى عدم التسرع في مثل هذا القرار.

وأوضحت الوكالة أن "مكتب الرئيس لا يخطط بعد لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يساوي الفساد على نطاق واسع بالخيانة العظمى، وكان أحد الأسباب هو دعوة الشركاء الغربيين إلى عدم التسرع في مشروع القانون هذا".

في وقت سابق، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة المبادرات الديمقراطية الأوكرانية "إيلك كوتشيريف" أن ما يقرب من 80% من الأوكرانيين يعتبرون رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولا عن الفساد في البلاد.

وقالت المؤسسة: "في أوائل يوليو 2023، يعتبر 78% من المشاركين أن رئيس أوكرانيا مسؤول بشكل مباشر عن الفساد في الحكومة والإدارات العسكرية. ورفض ذلك 18% فقط من المشاركين على هذا البيان"، بحسب "روسيا اليوم".

ورفض أكثر من 50% من المشاركين اعتبار انتقاد السلطات بسبب الفساد "يزعزع استقرار البلاد ويقلل من ثقة الشركاء الأجانب".