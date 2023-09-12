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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"من أجل الوطن"..

انطلاق فعاليات ملتقى شباب مصر بمشاركة عدد من الأحزاب والكتل السياسية

انطلاق فعاليات ملتقى
انطلاق فعاليات ملتقى شباب مصر

انطلقت منذ قليل، فعاليات ملتقى شباب مصر، والذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن.

يأتي المتلقى الذي تعقد فعالياته تحت عنوان "مشاركة من أجل الوطن"، بمشاركة مجموعة من كن الأحزاب والكتل السياسية، على رأسهم حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الحرية المصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا، برلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.

ويركز ملتقى شباب مصر، على مناقشة قضايا الشباب، واستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لتمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا على مدار السنين الماضية.

وكان حزب مستقبل وطن قد نظم ملتقى الأحزاب المصرية، حيث عقدت 3 مراحل.

وعقدت المرحلة الأولى بمحافظة القاهرة وضمت قطاع الدلتا، وشهد استعراض جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، ووضع رؤية العام المقبل في محاور الأجندة الشريعية و للتشاط السياسي الحزبي، والعمل المجتمعي.

أما المرحلة الثانية من الملتقى، فعقدت في سوهاج وضمت قطاع الصعيد، بمشاركة أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، المؤتمر، تحالف دعم الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعرض جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

أما المرحلة الثالثة للملتقى كانت بمحافظة الشرقية، وعقد الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 60 حزب وكيان سياسي ومجلس القبائل والعائلات المصرية، حيث شهد الملتقى تجمع لحشود من أهالي محافظة الشرقية.

واتفق المشاركون في الملتقى من قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، على دعم ترشح  الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهدوا بالتكاتف والتعاون في الاستعداد للاستحقاق الرئاسي القادم بهدف الحفاظ على كيان الدولة المصرية واستقرارها وحماية أمنها القومي.

 

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