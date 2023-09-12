عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منال عوض: تطوير مدينة دمياط للأثاث للنهوض بالصناعة

صدى البلد

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوضع تصور مخطط ومدروس لتطوير مدينة دمياط للأثاث في ضوء خطة النهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى مدينة دمياط للأثاث، حيث كان في استقبالهما اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة المدينة.

واستهلت الدكتورة منال عوض الزيارة بعقد اجتماع مصغر لاستعراض الخطة الموضوعة لتطوير المدينة التي تضم 54 هنجرا يشملون 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2 ومنطقة صناعية، ومركز تكنولوجيا الأثاث، إلى جانب منطقة استثمارية تضم أراض مخصصة لخدمات تجارية ومركز للمؤتمرات وفنادق ومول تجاري ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية، وكذلك بحث استراتيجية التعاون مع الأكاديمية لإعداد دراسات تساهم في وضع خارطة طريق للتطوير وإعادة تخطيطها كمنطقة استثمارية في إطار المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة.

كما تفقدت المحافظ ورئيس الأكاديمية، مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة للإطلاع على إمكاناته وإدراجه ضمن الدراسة لتعزيز دوره لتقديم خدمات التدريب والدعم الفني.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه من المقرر أن يقوم فريق متخصص من الأكاديمية بزيارة المدينة الأسبوع القادم للبدء في إعداد الدراسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

طارق السيد يفجر مفاجأة: بن شرقي في الزمالك

ترشيحاتنا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بتسديدة صاروخية.. منتخب مصر يقلص الفارق أمام تونس

أسرع 30% من الجيل الأول.. آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2

أحمد موسى: أكثر من 100 مصري ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

النقر المزدوج والتحكم بيد واحدة.. ميزة ثورية في Apple Watch Series 9

متعهدا بزيادة المساعدة.. الرئيس الأمريكي يعرب عن تعازيه لضحايا الفيضانات في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ