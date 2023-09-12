منال عوض: تطوير مدينة دمياط للأثاث للنهوض بالصناعة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوضع تصور مخطط ومدروس لتطوير مدينة دمياط للأثاث في ضوء خطة النهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى مدينة دمياط للأثاث، حيث كان في استقبالهما اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة المدينة.

واستهلت الدكتورة منال عوض الزيارة بعقد اجتماع مصغر لاستعراض الخطة الموضوعة لتطوير المدينة التي تضم 54 هنجرا يشملون 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2 ومنطقة صناعية، ومركز تكنولوجيا الأثاث، إلى جانب منطقة استثمارية تضم أراض مخصصة لخدمات تجارية ومركز للمؤتمرات وفنادق ومول تجاري ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية، وكذلك بحث استراتيجية التعاون مع الأكاديمية لإعداد دراسات تساهم في وضع خارطة طريق للتطوير وإعادة تخطيطها كمنطقة استثمارية في إطار المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة.

كما تفقدت المحافظ ورئيس الأكاديمية، مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة للإطلاع على إمكاناته وإدراجه ضمن الدراسة لتعزيز دوره لتقديم خدمات التدريب والدعم الفني.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه من المقرر أن يقوم فريق متخصص من الأكاديمية بزيارة المدينة الأسبوع القادم للبدء في إعداد الدراسة.