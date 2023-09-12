بإطلاق الصواريخ والقذائف.. المقاومة الفلسطينية بغزة تجري مناورة "الركن الشديد 4"| فيديو

أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، النسخة الرابعة من مناورة "الركن الشديد 4"، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وجاء الإعلان المشترك للفصائل حول المناورة بعد أن وجهت إسرائيل رسائل تهديد خلال الفترة الأخيرة، وإعلان الكابينت الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع عن سلسلة قرارات اعتبرت إشعارا بعودة سياسية الاغتيالات لقيادات فصائل المقاومة.

وبحسب مصادر تحدثت إلى وسائل إعلام فلسطينية، فإن المناورة الجديدة جاءت "لزيادة جهوزية المقاومة، ولإعطاء رسائل ميدانية للاحتلال بأن المقاومة جاهزة لمواجهة أي هجوم أو محاولة خلق معادلات جديدة".

وكانت الفصائل قد رفعت حالة التأهب قبل أسبوعين، في ظل تقديرات باحتمال عودة إسرائيل إلى سياسة التصفية ضد قيادات المقاومة، سواء داخل غزة أو خارجها.

وجاء في البيان المشترك، أنه وفي إطار المناورة، قامت قيادة المقاومة بجولة وتدقيق في المواقع العسكرية القريبة من السياج الحدودي، في إطار الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية.

وأوضح البيان أنه تم خلال الجولة استعراض مناطق "التماس مع العدو"، كما تم الاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة وجاهزية المقاتلين. وأثنت القيادة على "يقظة وتفاني المقاتلين"، ودعتهم إلى رفع درجة التأهب.

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