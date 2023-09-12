عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بإطلاق الصواريخ والقذائف.. المقاومة الفلسطينية بغزة تجري مناورة "الركن الشديد 4"| فيديو

مناورة الركن الشديد
مناورة "الركن الشديد 4"

أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، النسخة الرابعة من مناورة "الركن الشديد 4"، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وجاء الإعلان المشترك للفصائل حول المناورة بعد أن وجهت إسرائيل رسائل تهديد خلال الفترة الأخيرة، وإعلان الكابينت الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع عن سلسلة قرارات اعتبرت إشعارا بعودة سياسية الاغتيالات لقيادات فصائل المقاومة.

وبحسب مصادر تحدثت إلى وسائل إعلام فلسطينية، فإن المناورة الجديدة جاءت "لزيادة جهوزية المقاومة، ولإعطاء رسائل ميدانية للاحتلال بأن المقاومة جاهزة لمواجهة أي هجوم أو محاولة خلق معادلات جديدة".

وكانت الفصائل قد رفعت حالة التأهب قبل أسبوعين، في ظل تقديرات باحتمال عودة إسرائيل إلى سياسة التصفية ضد قيادات المقاومة، سواء داخل غزة أو خارجها.

وجاء في البيان المشترك، أنه وفي إطار المناورة، قامت قيادة المقاومة بجولة وتدقيق في المواقع العسكرية القريبة من السياج الحدودي، في إطار الحفاظ على درجة عالية من الجاهزية.

وأوضح البيان أنه تم خلال الجولة استعراض مناطق "التماس مع العدو"، كما تم الاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة وجاهزية المقاتلين. وأثنت القيادة على "يقظة وتفاني المقاتلين"، ودعتهم إلى رفع درجة التأهب.

https://x.com/Hakeam_ps/status/1701597656748048540?s=20

 

 

BJxwikgA0h_0_107_1064_598_0_x-large
BJxwikgA0h_0_107_1064_598_0_x-large
BJz4Xa603_0_102_3000_1688_0_x-large
BJz4Xa603_0_102_3000_1688_0_x-large
ByHAzfTpAh_225_0_929_523_0_x-large
ByHAzfTpAh_225_0_929_523_0_x-large
HyrOCfp6A3_1_314_3000_1688_0_x-large
HyrOCfp6A3_1_314_3000_1688_0_x-large
ryECGfa6A2_0_57_1023_576_0_x-large
ryECGfa6A2_0_57_1023_576_0_x-large
SJPRzGp6Rh_164_73_904_509_0_x-large
SJPRzGp6Rh_164_73_904_509_0_x-large

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

طارق السيد يفجر مفاجأة: بن شرقي في الزمالك

ترشيحاتنا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بتسديدة صاروخية.. منتخب مصر يقلص الفارق أمام تونس

أسرع 30% من الجيل الأول.. آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2

أحمد موسى: أكثر من 100 مصري ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

النقر المزدوج والتحكم بيد واحدة.. ميزة ثورية في Apple Watch Series 9

متعهدا بزيادة المساعدة.. الرئيس الأمريكي يعرب عن تعازيه لضحايا الفيضانات في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ