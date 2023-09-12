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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باريس تطالب النيجر بالإفراج الفوري عن مسئول القنصلية الفرنسية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها تدعو إلى الإفراج الفوري عن مسؤول القنصلية الفرنسية في النيجر.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يوم الأحد، إن الهند بذلت قصارى جهدها لإرسال رسالة وحدة وسلام إلى العالم بينما لا تزال روسيا تشن عدوانها على أوكرانيا.

فيما، اتهم المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأحد، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إيكواس) في النيجر.

كما كرر المجلس العسكري أيضا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.

وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.

وواقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.

الخارجية الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس النيجيري بولا تينوبو الرئيس محمد بازوم بوركينا فاسو إيمانويل ماكرون دول غرب أفريقيا القنصلية الفرنسية

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