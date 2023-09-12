وفاة 12 فلسطينيا وفقدان عشرات الأسر جراء إعصار ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة ١٢ فلسطينيا وفقدان عشرات الأسر جراء السيول الناجمة عن “عاصفة دانيال” التى ضربت شرق ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي أفادتا بوفاة خالد محمد عبد الرزاق نوفل وطفله ياسين (5 سنوات)، ليرتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين جراء السيول في ليبيا إلى 12.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، السفير أحمد الديك "إننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".

وتقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية بتعازيها الحارة لأُسر وذوي الضحايا، متمنيةً السلامة للمفقودين.