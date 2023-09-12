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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجودة في المنطقة الشرقية.. مفاجأة عن موعد انتهاء العاصفة دانيال

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفض جوي حدث في مصر نتيجة العاصفة دانيال، وأثرت العاصفة على مطروح والسلوم، وكان هناك نشاط واضح للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن فرص الأمطار من المتوقع أن تستمر حتى الغد، مؤكدا أن العاصفة دانيال موجودة في المنطقة الشرقية، وأيضا متوقع سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي والعاصفة دانيال ستتلاشى يوم الخميس، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

الأرصاد الجوية منخفض جوى العاصفة دانيال الامطار محافظات الوجه البحري

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