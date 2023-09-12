عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر الحديثة: تمكين الشباب والمرأة في الجمهورية الجديدة ليس شعارات

جانب من فعاليات ملتقي
جانب من فعاليات ملتقي شباب من أجل مصر

قالت الدكتورة تقى شاهين، عضو الأمانة المركزية للشباب بحزب مصر الحديثة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف تمكين الشباب والمرأة وقضايا النشأ هى على رأس أولويات الحزب، وخير دليل على ذلك تواجد ممثلة الحزب اليوم امرأة شابة.

وأضافت "شاهين" خلال كلمتها في ملتقى شباب مصر، أن تمكين الشباب والمرأة والاهتمام بالنشء هم ثلاثة تنمية مصر وضمان الاستدامة للإصلاح والتنمية، داعيا لمزيد من تمكين الشباب.

وأشارت، إلى أن حزب مصر الحديثة يدرك أهمية الدعوة التي دعى لها الرئيس، ويعمل بكل جهد مع الدولة للنهوض بقضايا الشباب والنشأ، وإعطائهم الأولوية من خلال مشروعاته المختلفة، لذلك نرى تواجد شباب الحزب في مختلف المناصب، فضلا عن إدراج الحزب للشباب في الاستحقاقات المحلية المقبل.

وأكدت، أن الحزب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات لتعظيم طاقات النشأ وتكثيف الجهود؛ لخروج أجيال قادمة قادرة على القيادة السوية، مشيدة بعصر الجمهورية الجديدة، معتبراه العصر الذهبي للشباب والمرأة في التمثيل  داخل جميع الاستحقاقات، وأصبح ذلك التمكين حقيق ليس مجرد شعار.

شباب تمكين الشباب حزب مصر الحديثة الجمهورية الجديدة تنسيقية شباب الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

طارق السيد يفجر مفاجأة: بن شرقي في الزمالك

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن: تمكين الشباب بالحزب والاهتمام به نابع من البيئة السياسية الحالية

الأزهر العالمي للفتوى يكشف عن أبرز القضايا النفسية التي يعاني منها الشباب.. صور

ترشيحاتنا

خطر يهدد القارة.. أوروبا تتعرض لغزو النمل الناري

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بتسديدة صاروخية.. منتخب مصر يقلص الفارق أمام تونس

أسرع 30% من الجيل الأول.. آبل تعلن رسميا عن ساعة ‌Apple Watch Ultra‌ 2

أحمد موسى: أكثر من 100 مصري ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

النقر المزدوج والتحكم بيد واحدة.. ميزة ثورية في Apple Watch Series 9

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ