حملة بيطرية.. ضبط 832 عبوة دوائية منتهية الصلاحية في 3 مراكز بالشرقية

أسفرت الحملات التي نفذتها إدارة الخدمات البيطرية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والرقابة التجارية بالمحافظة عن تحرير 6 محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط 832 عبوة لـ89 صنف دواء بيطري مخالف (منتهى الصلاحية وغير مسجل ومحظور تداولها)، وتم المرور على 5 مراكز بيع أدوية بيطرية وضبط سيارة توزيع أدوية مخالفة وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر بيان اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال تنفيذ 3 حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدوره، أكد مدير مديرية الطب البيطري الدكتور إبراهيم محمد متولي أن المديرية "إدارة الخدمات" قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والرقابة التجارية بالشرقية لتنفيذ الحملات التفتيشية.