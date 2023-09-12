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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العاملون بالبنوك والتأمينات: خالص العزاء لشعب ليبيا في ضحايا الفيضانات

صدى البلد

أعلنت النائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية، عن تضامن مجلس إدارة النقابة العامة؛ وجميع اللجان النقابية التابعة لها على مستوي جمهورية مصر العربية، مع عمال وشعب ليبيا الشقيقة جراء تعرضهم للعاصفة "دانيال" التي ضربت المناطق الساحلية في شمال البلاد بقوة.

ولا سيما منطقة "درنة" شرق ليبيا التي تأثرت بشدة نتيجة الفيضانات التي تسببت بها العاصفة.

وإذ يعبر مجلس إدارة النقابة العامة عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا ؛ وأن يلهمهم الصبر والسلوان. 

وتؤكد النقابة العامة ثقتها التامة في تضامن وتكاتف عمال وشعب ليبيا الشقيقة للعمل معًا مما سيساعد وبقوة على تجاوز تلك الأزمة البيئية المأساوية وعودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ومن أجل إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة.

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