تونس تسجل الثاني بالنيران الصديقة أمام مصر

سجلت تونس الهدف الثاني في شباك منتخب مصر في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي في الدقيقة 7.

وأحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة عيسى العدونى في الدقيقة 2.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبدالمجيد - علي جبر - عمر كمال.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، محمد حمدي، محمود مرعي، محمود حمادة، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، سام مرسي، أسامة فيصل، محمد شريف.