عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب محل هواتف لاتجاره في العملة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس صاحب محل هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل هواتف محمولة له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية حال تواجده أمام المحل الخاص به.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

الداخلية تصدر قرارا جديدا للأجانب المقيمين بالبلاد | تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

طارق السيد يفجر مفاجأة: بن شرقي في الزمالك

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

موضوعات متعلقة

ختام دورتيّ التدريب الأساسي لمعاوني النيابة الإدارية

خلعت أسنانها .. تفاصيل مؤلمة في تعذيب فتاة من ذوي الهمم بالمقطم

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

افتتاح الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب تحت شعار "القراءة حياة"

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

14 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة يوتيوبر بتهمة سب وقذف منى زكي بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

جريمة لو عملتها هتاخد إعدام.. ما هى؟

ترشيحاتنا

ماذا تفعل يا زيلينسكي؟.. ذعر في كييف بعد إجراء كارثي للرئيس الأوكراني

تونس تسجل الثاني بالنيران الصديقة أمام مصر

حكم لبس التميمة والاعتقاد بأنها تنفع وتضر.. أزهري يحذر

تونس تباغت مصر بهدف صاروخي

رئيس ستاد القاهرة يكشف عدد الجماهير في مباريات الدوري للموسم الجديد

3000 ضحية و5000 مفقود.. جهاز الإسعاف الليبي: السيول قسمت المدينة إلى نصفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ