حبس صاحب محل هواتف لاتجاره في العملة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس صاحب محل هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل هواتف محمولة له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية حال تواجده أمام المحل الخاص به.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.