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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أحدث مشروع بالعاصمة الإدارية بمستهدف بيعي 6 مليارات جنيه

المهندس طارق زين
المهندس طارق زين

أكد المهندس طارق زين، نائب رئيس مجلس إدارة إيدج ستون، أن الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا فى تشجيع الاستثمار العقاري ولاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال زين إن العاصمة الجديدة تعد نموذجا فريدا للتعاون بين الدولة والقطاع الحكومي، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية تشهد مشروعا جديدا يعد إضافة حقيقية لها، وذلك بمستهدف بيعي حتى نهاية العام الجارى ٢٠٢٣ يتجاوز الـ ٦مليارات جنيه. 

وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه على أرض الواقع ومن ثم طرحه للبيع وليس العكس مما يمنح العميل الثقة.

وأشار زين إلى أن المشروع على مساحة ٢٥ فدانا بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة بموقع غاية في التميز بإطلالة مباشرة على النهر الأخضر وعلى مقربة من الحي الدبلوماسي ومحطة المونوريل. 

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