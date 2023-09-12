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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد الفلك: السبت غرة شهر ربيع الأول.. والمولد النبوي 27 سبتمبر

صدى البلد

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1445 ستكون فلكيا يوم /السبت/ القادم، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم /الأربعاء/ 27 سبتمبر الحالي.

قال القاضي - في بيان أصدره اليوم /الثلاثاء/ - إن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم /الجمعة/ 30 من صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر الحالي (اليوم التالي للرؤية).

أضاف أنه في يوم الرؤية بعد غد /الخميس/ يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة.

نوه إلى أنه في باقي محافظات مصر سيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4– 8 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 27 دقيقة).

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