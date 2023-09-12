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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متعهدا بزيادة المساعدة.. الرئيس الأمريكي يعرب عن تعازيه لضحايا الفيضانات في ليبيا

جو بايدن
جو بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعازيه في الفيضانات الكارثية في ليبيا ووعد بزيادة المساعدة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان: “أنا وجيل نرسل تعازينا العميقة لجميع العائلات التي فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تقدم الأموال بشكل عاجل للمنظمات الإنسانية وتناقش تدابير الدعم الإضافية مع السلطات الليبية والأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة، التي اجتاحت مدينة درنة شرق البلاد، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

الرئيس الفلسطيني يوجه بإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

ماكرون يهاتف المنفي بعد ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أحر التعازي للحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق، في ضحايا الفيضانات والسيول، مقدما تعازيه للجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة.

ليبيا جو بايدن الرئيس الأمريكي

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