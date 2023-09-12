متعهدا بزيادة المساعدة.. الرئيس الأمريكي يعرب عن تعازيه لضحايا الفيضانات في ليبيا

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعازيه في الفيضانات الكارثية في ليبيا ووعد بزيادة المساعدة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان: “أنا وجيل نرسل تعازينا العميقة لجميع العائلات التي فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تقدم الأموال بشكل عاجل للمنظمات الإنسانية وتناقش تدابير الدعم الإضافية مع السلطات الليبية والأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة، التي اجتاحت مدينة درنة شرق البلاد، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أحر التعازي للحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق، في ضحايا الفيضانات والسيول، مقدما تعازيه للجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة.