رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد المحطات البحثية بشمال سيناء

قام رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور عبدالله زغلول، اليوم /الثلاثاء/ بجولة تفقدية بمحطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، لمتابعة الأنشطة البحثية وحالة الزراعات بالمحطة.

ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء -خلال جولته التي تمت تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بمتابعة المحطات البحثية للتأكد من حسن سير العمل ورفع مستوى الأداء بها- بضرورة إنجاز عمليات الخدمة للأشجار المستديمة، وأكد ضرورة التواصل الفعال مع المجتمعات المحلية في نطاق عمل المحطة، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر.

كما تفقد المبنى الإدارى بالمحطة والاستراحات وقاعة الاجتماعات والمعامل للتأكد من جاهزيتها لتهيئة المناخ المناسب للقيام بالأنشطة البحثية.

وواصل زغلول جولته التفقدية بزيارة محطة بحوث جنوب القنطرة شرق، واطلع على الأنشطة البحثية بها، ووجه بضرورة حصر المشكلات القائمة في المناطق التي تخدمها المحطة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال إجراء الدراسات والبحوث الملائمة للبيئة المحلية.

وكلف رئيس مركز بحوث الصحراء، العاملين بالمحطة بمواصلة تقديم الخدمات الزراعية لبناء قدرات المجتمع المحلي من استشارات ودعم فني ودورات تدريبية وإرشادية.. لافتا إلى متابعته المستمرة لسير العمل بجميع المحطات البحثية التابعة للمركز.