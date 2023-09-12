انتهاء الشوط الأول بين مصر وتونس 2-1 لنسور قرطاج وديا

أنهى منتخب تونس متفوقاً على منتخب مصر 2-1 في الشوط الأول، في اللقاء الذى يجمعهما على ستاد الدفاع الجزي

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وأحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبدالمجيد - علي جبر - عمر كمال.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، محمد حمدي، محمود مرعي، محمود حمادة، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، سام مرسي، أسامة فيصل، محمد شريف.