تكنولوجيا الأغذية يواصل نشاطه التدريبى لإعداد طلاب الجامعات لسوق العمل

يواصل معهد تكنولوجيا الأغذية، التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية و استمرارا للنشاط الإرشادى التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى و تطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال مراحل الإنتاج لتوفير الغذاء بصورة أمنه صحيا.

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة و استصلاح الأراضى السيد القصير و تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وباشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز .

أشار دكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد استقبل 95 طالب وطالبة من كليات الزراعة من عدة جامعات (القاهرة - عين شمس - بنى سويف – أسوان – الزقازيق – الأزهر– بنها) و كلية العلوم قسم كيمياء حيوية جامعة حلوان و كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لتدريبهم لمدة 10 أيام حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية.

والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى وايضا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى و مساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية وكوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية.

بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة و المهارات اللازمة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية و تنمية قدراتهم و رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية و طرق حفظها حيث يتضمن البرنامج التعرف على طرق حفظ الأغذية التقليدية و الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها.

كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوه على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة و التدريب العملى على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها.

و الوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

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