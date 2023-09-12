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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عدد الضحايا يضع دانيال ضمن أكبر 10 كوارث خلال 50 سنة.. فيديو

الإعلامية أنجي أنور
الإعلامية أنجي أنور

قالت الإعلامية أنجي انور إن الوضع في ليبيا صعب وعصيب بعد أن حاولت النهوض منذ 12 عاما بسبب الصراعات الداخلية والخلافات السياسية والتدخلات الخارجية التي حولتها لأرض معركة لتصفية حسابتها تواجه هذه الأيام وضع شديد الصعوبة بسبب إعصار دانيال .


وأوضحت إنجي أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء الثلاثاء، أن يوم بيوم ينكشف فداحة الأوضاع المؤسفة في ليبيا، فالجمهورية الليبية لم يكن في حسبانها أن تواجه مثل هذه الخسائر الفادحة والعصيبة والتي تجني يوميا أضرار إعصار دانيال والذي أخد كل قوة البحر المتوسط وضرب بها مدن الشرق.


وأشارت أنجي أنور إلى أن وزير الخارجية الليبي كشف عن خبر مفزع وهو فقدان ما يقرب من 75 مصريا، أودى بحياتهم في هذا الإعصار العصيب الذي ضرب البلد الجار والشقيق.


وتابعت: حتى اللحظة لم تسطتع تحديد عدد الضحايا  بليبيا حتي اللحظة، وإلى هذه اللحظة وصل عدد الضحايا إلى الآلاف بجانب المفقودين.

 

إعصار دانيال ٧٥ مصري الاعصار العصيب ليبيا قوة البحر المتوسط

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