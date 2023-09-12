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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال مؤتمر بالقاهرة.. ما لا تعرفه عن خطورة الفيروس المخلوي التنفسي

صدى البلد

شهدت القاهرة اليوم مؤتمرا طبيا يناقش خطورة الفيروس المخلوى التنفسى .

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: "يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا، خاصة ممن ولدوا قبل الاوان (المبتسرين) والأطفال المصابين بمرض قلبي منذ الولادة (المرض القلبي الخلقي) أو أمراض القلب المزمنة، والأطفال المصابين بالاضطرابات العصبية العضلية، مثل ضمور العضلات. و ايضاً البالغين المصابين بضعف جهاز المناعة بسبب أمراض كالسرطان ، و المصابين بأمراض القلب أو الرئة، و كبار السن خاصة من هم بعمر 65 سنة فأكثر.

واضافت ان الفيروس المخلوي التنفسي هو السبب الرئيسي لالتهابات الجهاز التنفسي ،كما أنه سبب رئيسي للوفيات من الأمراض المعدية لدى الأطفال الصغار مما قد يصل إلى 200 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام . و ايضاً بمصر قد صرحت وزارة الصحة والسكان المصرية عن زيادة في معدل هذا الفيروس المخلوي التنفسي من 15% في 2020 إلى 70% في  2022.

كما ان معدلات المرضي والوفيات الناجمة عن الفيروس أعلى بكثير لدي الاطفال المبتسرين، لأن الأطفال المبتسرين يفتقدون جزئيًا أو بشكل كامل الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.  و تحدث العدوى عادة في أول عامين بعد الولادة وتميل إلى أن تكون الأكثر خطورة فى هذة المرحلة بسبب ضعف المناعة لديهم."

وتم اليوم الاعلان عن اطلاق اول عقار وقائي بمصر للفيروس المخلوي التنفسي ، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية و قد تم اعتماده في أكثر من 45 دولة .

صرح الدكتور  أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة قائلا، ان في مصر يبدأ نشاط الفيروس في أوائل الشتاء وينتهي في أوائل الربيع - مدة موسم الفيروس حوالي 18  اسبوع و هم الاكثر توقيتاً لهذا العقار الوقائي.

وقال : قد تتطلب حالات العدوى الشديدة بالفيروس المخلوي التنفسي الدخول للمستشفى ليتمكن الأطباء من مراقبة مشاكل التنفس وعلاجها وتزويد الجسم بالسوائل عبر الوريد، هذا ومن أهم أعراضه ما يلي: سيلان الأنف أو احتقانه، والسعال الجاف، والحمى الخفيفة، والتهاب الحلق، والعُطاس، والصداع.”

 

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