عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكرم الشافعي: دراسة ملف نقل مقر الغرفة التجارية على مساحة 2000 متر

صدى البلد

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة سابقا وعضو مجلس النواب، وإيهاب زهدي أمين الصندوق السابق، خلال حفل تكريم مجلس الإدارة السابق علي مجهوداته علي مدار الدورة السابقة والتي امتدت 4 سنوات.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب تجارية الإسماعيلية جلال ابو الطاهر «نائب اول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، وائل عبد العزيز «امين صندوق» وأحمد سامي سليم «امين مساعد صندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود ابراهيم، صابر همام، كمال حمودة، محمد فايق، علي العدوي و محمد السيد مدير الغرفة.

ومن مجلس سيدات الأعمال مروة صابر، نجاح محمد عرابي، منال مدبولي، نسمة الزيني.

في بداية اللقاء، رحب أكرم الشافعي بالحضور، موجها الشكر للمهندس أحمد عثمان ومجلسه الموقر السابق في إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية في فترة حرجة وعلي أكمل وجه، لافتا إلي علاقته الطيبة به والتعاون سويا من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلي إستلامه ملف نقل المقر الي نادي المنتزه وعلي مساحة 2000 متر، ومازال يخضع للدراسة.

وخلال كلمته أكد المهندس أحمد عثمان علي أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية هي «بيت التجار»، موجها الشكر للعاملين ومجلس الإدارة الجديد علي التعاون المثمر.

واتفقا الجانبان علي العمل سويا في الاستحقاق الرئاسي القادم، وأعلنا التأييد الكامل لترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الدعم الكامل لسياسة الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وما تشهده من افتتاحات وتطوير وإنجازات علي الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه أكد جلال الطاهر أن مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس أحمد عثمان أنجز عدد من الملفات الشائكة وتعامل مع الجميع بصدر رحب وسلاسة مشهودة.

أضاف أسامة العدوي، أن اليوم يأتي تحت مسمي « لم الشمل»، لافتا إلي أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد مكمل لما سبقه وأن السياسة العامة ما هي غير خطوط عريضة يتبعها الجميع من أجل تحقيق المصالح العامة في ضوء سياسة القيادة السياسية. 

كما وجه سعيد شعيب الشكر للمهندس أحمد عثمان ومجلسه السابق، مؤكدا علي استمرار التعاون المثمر بينهما.

ووجه وائل عبد العزيز الشكر لمجلس الإدارة السابق مؤكدا أن التعاون مازال قائم بين الجانبين.

وأشارت آمال محمود، إلي أن اليوم يأتي عرفانا لما بذله المهندس احمد عثمان من جهد كبير ومخلص فى خدمة المحافظة لأكثر من ٤ أعوام وخدمة التجار والمواطنين أثناء تولى منصبه.

وفي كلمته، قدم إيهاب زهدي امين الصندوق السابق التهنئة للمجلس الجديد، مشيرا إلي أنهم إخوة وأصدقاء علي المستوي الشخصي يسعد بهم.

كما أشار محمد السيد مدير الغرفة، إلي دور إيهاب زهدي امين الصندوق السابق وأطلق عليه " الجندي المجهول".

         

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 5200 شخص و8250 مفقودا

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

غرامة 100 جنيه.. كيفيه استخراج بطاقة شخصية وتحديث البيانات

تطورات العاصفة دانيال.. عقوبة رادعة لنشر أخبار كاذبة عن الطقس

اليونيسف في ليبيا: أكثر من 5000 وفاة.. و10 آلاف مفقود جراء العاصفة

أحمد موسى: تعرضت لسيل من السباب والشتائم بسبب النقاب

إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بـ نابلس

تونس تهزم منتخب مصر 3-1 وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ