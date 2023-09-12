أكرم الشافعي: دراسة ملف نقل مقر الغرفة التجارية على مساحة 2000 متر

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة سابقا وعضو مجلس النواب، وإيهاب زهدي أمين الصندوق السابق، خلال حفل تكريم مجلس الإدارة السابق علي مجهوداته علي مدار الدورة السابقة والتي امتدت 4 سنوات.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب تجارية الإسماعيلية جلال ابو الطاهر «نائب اول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، وائل عبد العزيز «امين صندوق» وأحمد سامي سليم «امين مساعد صندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود ابراهيم، صابر همام، كمال حمودة، محمد فايق، علي العدوي و محمد السيد مدير الغرفة.

ومن مجلس سيدات الأعمال مروة صابر، نجاح محمد عرابي، منال مدبولي، نسمة الزيني.

في بداية اللقاء، رحب أكرم الشافعي بالحضور، موجها الشكر للمهندس أحمد عثمان ومجلسه الموقر السابق في إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية في فترة حرجة وعلي أكمل وجه، لافتا إلي علاقته الطيبة به والتعاون سويا من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلي إستلامه ملف نقل المقر الي نادي المنتزه وعلي مساحة 2000 متر، ومازال يخضع للدراسة.

وخلال كلمته أكد المهندس أحمد عثمان علي أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية هي «بيت التجار»، موجها الشكر للعاملين ومجلس الإدارة الجديد علي التعاون المثمر.

واتفقا الجانبان علي العمل سويا في الاستحقاق الرئاسي القادم، وأعلنا التأييد الكامل لترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الدعم الكامل لسياسة الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وما تشهده من افتتاحات وتطوير وإنجازات علي الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه أكد جلال الطاهر أن مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس أحمد عثمان أنجز عدد من الملفات الشائكة وتعامل مع الجميع بصدر رحب وسلاسة مشهودة.

أضاف أسامة العدوي، أن اليوم يأتي تحت مسمي « لم الشمل»، لافتا إلي أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد مكمل لما سبقه وأن السياسة العامة ما هي غير خطوط عريضة يتبعها الجميع من أجل تحقيق المصالح العامة في ضوء سياسة القيادة السياسية.

كما وجه سعيد شعيب الشكر للمهندس أحمد عثمان ومجلسه السابق، مؤكدا علي استمرار التعاون المثمر بينهما.

ووجه وائل عبد العزيز الشكر لمجلس الإدارة السابق مؤكدا أن التعاون مازال قائم بين الجانبين.

وأشارت آمال محمود، إلي أن اليوم يأتي عرفانا لما بذله المهندس احمد عثمان من جهد كبير ومخلص فى خدمة المحافظة لأكثر من ٤ أعوام وخدمة التجار والمواطنين أثناء تولى منصبه.

وفي كلمته، قدم إيهاب زهدي امين الصندوق السابق التهنئة للمجلس الجديد، مشيرا إلي أنهم إخوة وأصدقاء علي المستوي الشخصي يسعد بهم.

كما أشار محمد السيد مدير الغرفة، إلي دور إيهاب زهدي امين الصندوق السابق وأطلق عليه " الجندي المجهول".