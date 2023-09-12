عرضت قناة اكسترا نيوز تقريراً بعنوان "لم يصب أحد بأذى .. طائرة ركاب تهبط في حقل قمح".

وأضاف التقرير أن الطائرة بعد ما أطلقت إشارة استغاثة اضطرت للهبوط علي أرض مفتوحة قرب أحدي مقاطعة نوفوسيبيريك الروسية، مشيراً إلى أنه كان على متن الطائرة التي نجحت بسلام نحو 170 شخص بينهم 23 طفلاً ولم يصب أي شخص بأذي أثناء الهبوط.

وتابع التقرير أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة ويخضعون في الوقت الحالي للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

https://www.instagram.com/reel/CxF8c3hqk32/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==