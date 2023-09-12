الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة حربية من طراز "سوخوي-24" في فولجوجراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة من طراز “سو-24” تحطمت في منطقة فولجوجراد، وسقطت في منطقة مهجورة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال مهمة تدريبية مقررة في منطقة فولجوجراد، تحطمت طائرة من طراز سوخوي-24.. وتحطمت الطائرة في منطقة مهجورة".

وأوضحت أنه “تم إرسال مروحيات من طراز مي-8 تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث”.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلجورود وكورسك.

جاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: “تم في الساعة 13:00 تقريبا من اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود، وكورسك”.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الإثنين، أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات الجيش الأوكراني على عدة محاور، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.