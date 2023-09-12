توقيع الكشف الطبي على 1451 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقنا

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد بدران، إن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 1451 مواطنا في 8 تخصصات طبية مختلفة.

وأوضح أن الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها تشمل 750 حالة رمد، و141 حالة أمراض باطنية، و121 حالة جلدية، و117 حالة طب أطفال، و113 عظام، و102 أنف وأذن وحنجرة، و70 أمراض صدرية، و37 جراحة عامة.

وتنظم القافلة الطبية المجانية، مديرية الصحة والسكان بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، بالتعاون مع اللجنة العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة جنوب الوادي، وبنك الشفاء، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لاسيما بالقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح بدران أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأفاد بأن القافلة قدمت خدمات الكشف وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وكذلك صرفها بالمجان، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.