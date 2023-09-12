بوتين يوبخ رجل أعمال روسي كبير هرب إلى إسرائيل.. ما القصة؟

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق لشركة “روسنانو” الممولة من الدولة، أناتولي تشوبايس، ربما انتقل إلى إسرائيل بسبب مخاوف من عواقب قانونية على مخالفات مالية.

وقال بوتين، متحدثا في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إنه قال بوتين إنه “عرضت عليه صورة تشوبايس، حيث لم يعد أناتولي بوريسوفيتش، بل مويشا إسرائيليفيتش، الذي يعيش في مكان ما هناك”.

وأضاف: “لماذا يفعل هذا، أنا لا أفهم. لماذا هرب؟”.

وأشار إلى أن سبب مغادرة تشوبايس يدور حول فجوة مالية ضخمة مزعومة في روسنانو، الشركة التي ترأسها لمدة 12 عاما.

وأشار بوتين إلى أنه لا توجد حاليا قضايا جنائية تتعلق بمخالفات مالية مزعومة، ولكن ربما كان تشوبايس قلقا من احتمال ظهور بعضها.

وقال الرئيس الروسي، إن “رجل الأعمال من الواضح أنه لم يتفوق على رأس شركة كبيرة تم إنشاؤها لتعزيز تكنولوجيا النانو، على الأقل من منظور اقتصادي ومالي”.