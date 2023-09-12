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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بـ نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار، مساء الثلاثاء، في بلدة حوارة جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل الإعلام عن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أن إصابة المستوطنين "طفيفة"، وأنه تم تقديم العلاج الطبي الأولي في مكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى" .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار ضد إسرائيليين كانوا يستقلون سيارتهم عند مفترق بيتوت وأصيب 2 بشظايا زجاجية، مشيرا إلى أن المنفذ لاذ بالفرار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مستوطنين كانا يسيران بمركبة في شارع مؤد إلى حوارة وتجاوزتهما مركبة على متنها فلسطيني على الأقل وأطلق النار تجاه الزجاج الأمامي ولم يصيبا بفعل اطلاق النار ولكن بفعل تناثر الزجاج وحالتهما طفيفة.

من جانبه دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ونصب حواجز عسكرية وأغلق طرقات، فيما شرعت قواته بتمشيط المنطقة في محاولة للعثور على منفذي العملية.

إصابة مستوطنين عملية إطلاق نار بلدة حوارة الضفة الغربية المحتلة الجيش الإسرائيلي

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