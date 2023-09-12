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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر بينهم.. ليبيا تعلن وصول فرق إنقاذ من 5 دول

ليبيا
ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، وصول فرقة إنقاذ من تركيا، مؤكدا أن فرق أخرى من مصر والجزائر والإمارات وإيطاليا في طريقها للوصول.

ومنذ قليل، أعلن ممثل “اليونيسف” في ليبيا، أن عدد الضحايا العاصفة دانيال تجاوز الـ5000 وفاة و10 آلاف مفقود.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هناك 20 ألف شخص في المناطق المنكوبة في ليبيا نزحوا بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأضاف المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، أن العاصفة دانيال دمرت البنية التحتية الحيوية وآلاف المنازل في ليبيا.

اليونيسف في ليبيا: أكثر من 5000 وفاة.. و10 آلاف مفقود جراء العاصفة

الأمم المتحدة: إعصار دانيال دمر آلاف المنازل في ليبيا

بدوره، صرح الهلال الأحمر الليبي انتشال عدد من الجثث أعادها البحر على ساحل سوسة إحدى المناطق المتضررة.

ليبيا مصر العاصفة دانيال

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