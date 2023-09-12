أول تعليق من خالد الغندور بعد خسارة منتخب مصر من تونس

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خسارة المنتخب المصري اليوم أمام تونس هي الأولى منذ تولي روي فيتوريا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "خسارة أولى: منتخب مصر يتلقى أول خسارة تحت قيادة فيتوريا، عقب الهزيمة من منتخب تونس بنتيجة 1/3".



أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.