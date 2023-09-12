قلوبنا معكم.. دينا رامز تعزي الأشقاء في ليبيا والمغرب

قدمت الإعلامية دينا رامز، خالص التعازي للأشقاء في ليبيا و المغرب، بعد إعلان مصر الحداد لمدة 3 أيام بسبب العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وزلزال المغرب.

وأضافت دينا رامز، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائنا في ليبيا في مصابهم الأليم، وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين بليبيا ومرور هذه الأزمة سريعا.

وأوضحت دينا رامز، أن إعصار دانيال تسبب في إصابة مئات من الضحايا بليبيا، مع تدمير شرق ليبيا، لافتة إلى أن مدينة دارنة اختفى ربعها تقريبا من أثر إعصار دانيال، وهذا بجانب الزلزال الذي أصاب المغرب.

قلبنا معاكوا

وعقبت: "قلوبنا معكم وربنا يعدي هذه المأساه على كل خير، كلنا حزانى في مصر على ما حدث بليبيا والمغرب".

