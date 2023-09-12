عضو مجلس النواب الليبي: طبيعة درنة الجغرافية جعلت الوضع كارثيا

كشف سعيد امغيب عضو مجلس النواب الليبي أن الوضع في ليبيا كارثي لاسيما في مديتني البيضاء ودرنة التي كان لها نصيب الأسد في الدمار وعدد الضحايا.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية etc أن طبيعة المدينة الجغرافي جعل الوضع كارثي لأن المدينة خلفها جبل وأمامها البحر ويوجد بها سدان وجرفتهما المياه.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى تصريحات نائب مدينة درنة التي أكد فيها أن عدد الضحايا تجاوز الألفين وعدد المصابين عشرة آلاف وعدد المفقودين مئات الآلاف، لافتا إلي أنه تم إعلان درنة مدينة منكوبة.

وعن البيضاء فقد تعرضت للسيول والأمطار الغزيرة، مما تسبب في جرف معظم المنازل والأملاك، لافتا إلي تمكن قوات الجيش من فتح ممر آمن حتى تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف من المرور والدخول .

تمكن القوات المسلحة من فتح معبرين بعد أن جرفت السيول الكبارى والمدخل الشرقي والمدخل الغربي

أما عن الخدمات، أشار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المدينة خلال اليومين الماضيين إلا أنها بدأت تعود تدريجيا بعد جرف المدخلين الشرقي والغربي لمدينة درنة، منوها بتمكن القوات المسلحة من فتح معبرين بعد أن جرفت السيول الكبارى والمدخل الشرقي والمدخل الغربي.