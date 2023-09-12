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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الزواج من رجل لا يصلي.. وخالد الجندي يكشف عن سر عجيب في حدوث الزلازل

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الزواج من رجل لا يصلي.. هل يبطل العقد؟

حكم لبس التميمة والاعتقاد بأنها تنفع وتضر.. أزهري يحذر

خالد الجندي يكشف عن سر عجيب في حدوث الزلازل

 


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الزواج من رجل لا يصلي أو العكس.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، عن حكم الزواج من رجل لا يصلي، إن الأولى للإنسان دائما أن يبحث عن صاحب الدين في الزواج وهذا للرجل والمرأة.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، بحديث النبي الذي يقول فيه (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

كما يقول النبي في حديث أبي هريرة عن النبي قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك).

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم الزواج ممن لا يصلي سواء للرجل أو المرأة، حتى لا يؤثر بعد ذلك على الأولاد في عدم الصلاة.

وأوضح، أنه بالنسبة لصحة عقد الزواج من رجل لا يصلي أو مرأة لا تصلي، فهذا العقد صحيح، فبالرغم من أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر عليهم إثم عظيم، إلا أن تاركها لا يخرج من الإسلام.

وذكر أنه ينبغي علينا النصح والإرشاد للشخص الذي لا يصلي وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا يتم نهره في الوعظ فيزيد بعدا عن الصلاة.

وكشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم لبس التميمة والاعتقاد بأنها تنفع وتضر.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن التميمة أو التمائم هي ما يعلقها الإنسان على صدره، والنبي قال في الحديث "من ارتدى تميمة فلا أتم الله له".

وأضاف، أن التميمة إذا علقها الإنسان على صدره واعتقد أن هذا الشئ ينفعه أو هذا الشئ يضره، أو يجلب الحظ، فهذا شئ لا يجوز شرعا.

وأشار إلى أن التميمة ينبغي النظر إليها وما هو مكتوب فيها، فإذا كان مكتوب فيها قرآن أو ذكر أو دعاء، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان مكتوب فيها غير ذلك، فلا خلاف بين العلماء على عدم جواز لبسها.

كما لا يجوز للشاب أن يرتدي السلسلة، لأن فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يليق بالرجل أن يرتدي التميمة ليس مكتوب فيها دعاء أو قرآن.

وأشار إلى أن الراجح، هو عدم جواز لبس التميمة حتى ولو كان فيها آية قرآنية أو فيها دعاء أو ذكر، لأنه سيدخل في نوع من أنواع التشبه بالنساء الذي لا نرضاه ويكثر فيها القيل والقال.

كما كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سر عجيب في حدوث الزلازل، منوها أنه قرأ تقارير عن الزلازل تفيد بأن معظمها يحدث ليلا والناس نائمين.

وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن حدوث معظم الزلازل ليلا، يكون لأسباب تتعلق بحركة الجاذبية وغيرها، فيحصل الزلزال بقوة عالية.

وأضاف، أن الزلزال هو بروفة ليوم القيامة، فيأتي فجأة يغير كل شيء آمن ومستقر في هذه الحياة وهذا الكون وينقلب رأسا على عقب.

وتساءل خالد الجندي: ماذا فعلت لاقتراب الأجل وأعددت ليوم الحساب؟ هل شكرت نعمة الله؟ هل تقربت إلى الله، هل تذكرت الصلاة؟ هل توبت من ذنوبك؟

وأكد خالد الجندي، أن هذه رسالة لمن اطمأنت بهم الحياة الدنيا، ومن ظنوا أنهم مخلدون في هذه الحياة.
 

فتاوى تشغل الأذهان الزواج التميمة خالد الجندي الزلازل

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