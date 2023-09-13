نشرة المرأة و الصحة| ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. 11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يعد الحفاظ على صحة العين أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، ومن الحالات الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص إعتام عدسة العين، تتميز حالة العين الشائعة هذه بعتامة عدسة العين، مما قد يكون له تأثير كبير على رؤيتك، وبينما يمكن الوقاية منه في بعض الحالات، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الوعي.

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حظك اليوم من الأكثر بحثًا على مؤشر البحث جوجل مع بداية يوم جديد، حيث ينتظر محبو الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

يعتبر سرطان القُولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة ( القُولون)، ويعد القُولون هو الجزء النهائي من الجهاز الهضمي.