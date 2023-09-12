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شركة باير الألمانية تكشف تفاصيل مشاركتها في حملة "قلبك أمانة"

محمد جلال، رئيس صحة
محمد جلال، رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية

قال الدكتور محمد جلال، رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، إن حملة "قلبك أمانة" الهدف منها هي الوصول إلى المريض قبل أن يعاني من أي أمراض للقلب، ويكون هناك كشف مبكر لعدد كبير من المرضى، من خلال التعاون مع وزارة الصحة، والكوادر الطبي، من خلال تدريبهم وتمكينهم، وتوفير إمكانيات في بعض المراكز الصحية، التي تمكنهم من الكشف على عدد كبير من المواطنين.

 

وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تم تقديم الكشف لأكثر من 150 ألف مواطن، ونسبة المرضى الذي اكتشف أن هناك عوامل مساعدة لإظهار أمراض القلب بنسبة 20%، وهي نسبة ليست كبيرة أو قليلة، ولكن الميزة هي أن اكتشاف الأمر جاء بشكل مبكر. 

وتابع رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، أن الحملة تستطيع أن تساعدهم بشكل كبير، إذ أن الكشف المبكر عادة عن الأمراض يساعد بقوة في علاج الأمراض بصورة مبكرة، قبل أن يحدث مضاعفات أو ما إلى ذلك. 

وأردف، أن الحملة تعمل على التوصيل للمراكز الصحية الأولىة، وتوفير أجهزة لقياس السكري، وأجهزة لارتفاع ضغط الدم، وأجهزة رسم قلب، مع تدريب الكوادر الطبية للكشف على عدد أكبر من المرضى الذين لم يكونوا يكشفوا على أمراض القلب. 

باير الألمانية محمد جلال برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد أحمد موسى

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