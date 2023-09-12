إجراء عاجل من السويد ضد حارق القرآن الكريم

استجوبت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، اللاجئ العراقي، سلوان موميكا، الذي اثار الجدل بأفعال استفزازية بحرق القرآن الكريم.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال موميكا ومحاميه، إنه تم استجوابه بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف”، مضيفا أن “العراق تسليمي يطلب لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".

وقال محاميه ديفيد هول "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو.. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق.. لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه للعراق".

واضاف "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب.. أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".