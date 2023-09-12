عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من السويد ضد حارق القرآن الكريم

السويد
السويد

استجوبت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، اللاجئ العراقي، سلوان موميكا، الذي اثار الجدل بأفعال استفزازية بحرق القرآن الكريم.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال موميكا ومحاميه، إنه تم استجوابه بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف”، مضيفا أن “العراق تسليمي يطلب لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".

وقال محاميه ديفيد هول "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو.. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق.. لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه للعراق".

العراق يسجل 3 هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك

العراق.. إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية

واضاف "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب.. أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".

القران الكريم حرق القران السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

موضوعات متعلقة

الأمن الصومالي يقضى على 10 إرهابيين من حركة الشباب

مصر بينهم.. ليبيا تعلن وصول فرق إنقاذ من 5 دول

الرئيس الإيراني يعلن صفقة لتبادل 5 مساجين مع الولايات المتحدة |تفاصيل

اليونيسف في ليبيا: أكثر من 5000 وفاة.. و10 آلاف مفقود جراء العاصفة

بوتين يوبخ رجل أعمال روسي كبير هرب إلى إسرائيل.. ما القصة؟

بعد إهانتهم.. الأمم المتحدة ترد على تصريحات أوكرانيا القاسية ضدها

بريطانيا تعلن إحصائية صادمة لخسائر أوكرانيا من الطائرات المسيرة

تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع زلزال كبير في إسطنبول

ترشيحاتنا

"دانيال" تقضي على درنة.. عاصفة إنسانية في ليبيا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. اقترب العد التنازلي لإعلانها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ