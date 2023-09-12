عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلة سلة الزهور مريم مراد تشارك بدوري الأمم العالمية مع المنتخب الوطني

مريم مراد
مريم مراد

ضمت قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة 3X3 تحت 21 سنة انسات؛ لاعبة كرة السلة بنادي الزهور مريم مراد بجانب ملك هشام وأية الفقي و ملك سامي استعدادًا لخوض دوري الأمم العالمية لكرة السلة الثلاثية بالعاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 13 إلي 15 سبتمبر وهي ضمن بطولات التصنيف الدولي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن عن قوائم المنتخبات الوطنية لكرة السلة 3X3 تحت 23 و تحت 21 عام المشاركة بدوري الأمم العالمية.


وجاءت القوائم كالتالي: قائمة منتخب مصر تحت 21 سنة سيدات تضم؛ ملك هشام و مريم مراد وأية الفقي و ملك سامي. بينما ضمت قائمة منتخب تحت 21 سنة رجال: سليم العيسوي و عمر سمارة و سيف قطز ومحمد أشرف. وضمت قائمة منتخب تحت 23 سنة سيدات كل من: يارا اسامة و حبيبة محمد و فريدة مسعد وريم طلعت. واخيرا تكون منتخب تحت 23 سنة رجال من: يوسف المعداوي ويوسف رفعت وإبراهيم هشام وإبراهيم لاديا.


 ويقود منتخبات السيدات فنيًا المدرب عمرو عاصم، بينما يقود منتخب الرجال المدير الفني أحمد فوزي. 
ويعد انضمام لاعبة الزهور لقوام المنتخب الوطني نتيجة طبيعية لتطور الرياضة في نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حيث شهدت الفترة الماضية انضمام العديد من اللاعبين لصفوف المنتخبات المصرية المختلفة سواء ليس فقط في الرياضات الفردية ولكت ايضًا في الألعاب الجماعية، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده نادي الزهور على جميع الأصعدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

ترشيحاتنا

"دانيال" تقضي على درنة.. عاصفة إنسانية في ليبيا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. اقترب العد التنازلي لإعلانها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ