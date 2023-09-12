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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزهور يتفوق على الأولمبي 20/21 بدوري المحترفين لكرة اليد

يد الزهور
يد الزهور

تفوق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزهور علي الأولمبي بنتيجة20/21 في المباراة التي أقيمت علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين لكرة اليد.


بهذه النتيجة حقق الزهور فوزه الثالث على التوالي في الدوري منذ بداية الموسم ، بقيادة الكابتن هشام قدرى  المدير الفني للفريق

نتائج فريق الزهور في الجولات الأربعة

الخسارة من الأهلي في الجولة الأولي 18/30

الفوز علي العبور في الجولة الثانية 26/36


الفوز علي الشمس في الجولة الثالثة 25/28


الفوز علي الأولمبي في الجولة الرابعة20/21


يتكون قائمة فريق نادي الزهور من 20لاعب هم


هاني هشام محمد أمين رقم 1,مصطفى مطيع فخر الدين رقم99,محمد صبحي احمد محمد رقم 23,شادي سامي محمود رقم 8, إسلام طارق محمد رقم7,ممدوح طه الحسيني رقم3,هاني سليمان سالم رقم98,عمر محمد توفيق الكردي رقم 8,محمد عبد الغني محمد رقم 56,سيف الدين احمد نصر رقم 4,محمود عاصم محمود حماد رقم 11, عمار ياسر سيد محمود رقم 9,احمد عبد المغني محمد رقم96,جمال عبد الناصر حسن رقم55,يوسف هشام حسين احمد رقم 17،محمد احمد عوض رقم90,اسلام مسعد امين رقم10,محمد علاء الدين عبد الخالق رقم97,محمد جمعه محمد زيدان رقم30,محمد طارق محمد السعيد رقم 25


ويتكون الجهاز الفني لرجال يد الزهور من هشام قدري محمد رئيس الجهاز، إبراهيم عيد إبراهيم مدرب،احمد محمد علي عيسي مدرب مساعد،كيرلس ظريف جرجس طبيب الفريق، مازن سمير محمد مدرب حراس، محمد حسن حلمي محمد مدرب احمال،محمد محي زيادة محلل أداء

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