اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة نابلس وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد شددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية من حاجز حوارة العسكري حتى حاجز زعترة العسكري، والطرق الفرعية في محيط بلدتي حوارة وبيتا، جنوب نابلس.

كما وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة، بذريعة البحث عن مطلق نار على مركبة إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار، مساء الثلاثاء، في بلدة حوارة جنوب نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وسائل الإعلام عن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أن إصابة المستوطنين "طفيفة"، وأنه تم تقديم العلاج الطبي الأولي في مكان الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى" .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار ضد إسرائيليين كانوا يستقلون سيارتهم عند مفترق بيتوت وأصيب 2 بشظايا زجاجية، مشيرا إلى أن المنفذ لاذ بالفرار.