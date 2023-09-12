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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة توقع بروتوكول تعاون مع ميرك الدوائية لدعم مبادرة الأورام السرطانية

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة ميرك ليمتد - مصر للأدوية، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة ومن جانب شركة ميرك ليمتد - مصر الدكتور هيثم حبشي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ليمتد -مصر. 
جاء ذلك علي هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الصحة وشركة ميرك ليمتد - مصر للأدوية، يستهدف دعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتحديدًا سرطان القولون.

واستعرض الدكتور حسام عبدالغفار، تفاصيل بروتوكول التعاون مع شركة ميرك ليمتد - مصر للأدوية، حيث تضمن تقديم الدعم في تنظيم برامج تدريـبـيـة للأطقم الطبية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية في صورة التعليم الطبي المستمر.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن التعليم الطبي يشمل أطباء الأورام، وأطباء جراحة الأورام، وأطباء الجهاز الهضمي والمناظير وأطباء الباثولوجيا الإكلينيكية، والصيادلة، والتمريض، فضلا عن التعاون مع المبادرة الرئاسية في نشر الوعي بين المواطنين عن أهمية الكشف والتشخيص المبكر للأورام.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التعاون كذلك يتضمن تقديم التحليل الجيني المطلوب لأورام القولون والمستقيم، بداخل معامل وزارة الصحة والذي يعتبر خطوة أساسية لتحديد خطة العلاج السليمة والدقيقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيثم حبشي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ليمتد -مصر، عن سعادته بالتعاون بين الشركة ووزارة الصحة والسكان، في تقديم سبل الدعم للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأوارم السرطانية، مؤكدا أهمية الكشف المبكر عن الأمراض في تقليل العبء المرضي من على كاهل المواطن.

وأكد الدكتور هيثم حبشي، على حرص الشركة الدائم في التعاون مع وزارة الصحة وتقديم سبل الدعم التدريبي للكوادر الطبية والتعليم المستمر، وهو ما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض من خلال التشخيص والعلاج، حيث أن صحة المريض المصري على رأس أولويات الشركة.

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