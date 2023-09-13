تدشين المؤتمر الوطني للنشء بقرى مركز رفح

نفذت وزارة الشباب والرياضة ، النسخة الثانية من المؤتمر الوطني للنشء بمركز شباب قرية شيبانة إدارة شباب رفح محافظة شمال سيناء.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و ايهاب حسن عبد الوهاب..مدير عام مديرية الشباب والرياضة و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، و ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.



وقد حاضر في المؤتمر الدكتور عبد الكريم الشاعر أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة العريش ، وكانت محاور المؤتمر عن دعم قدرات النشء وتمكينهم من أجل إدارة الدولة المصرية ، وتعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية ومناقشة القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء.

المؤتمر القومي:

وتهدف الفعاليات إلى تأهيل النشء على المهارات القيادية والسعي لبناء وعي وثقافة وطريقة تفكير النشء بصورة إيجابية ..حيث تم ترشيح عدد من طلائع إدارة الشباب برفح،من المتميزين لحضور المؤتمر القومي على مستوى المحافظة.



وقد تابع وفد من وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر يتقدمهم اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لمكتب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو الحداد ..مساعد الوزير ، وايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الدكتور محمد فوزي رئيس وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة.