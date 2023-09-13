تشكيل فريق الأحلام لمنتخب مصر من وجهة نظر وزير الشباب والرياضة السابق|فيديو

كشف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق عن تشكيل فريق الأحلام لمنتخب مصر من وجهة نظره.

وأكد في لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن محمد الشناوي أفضل حارس مرمي في مصر، والحارس التاني ما بين أبو جبل ومحمد صبحي

وأضاف أن أفضل رأس حربة مصطفى محمد، وأحسن جناح أيمن محمد صلاح، أحسن جناح أيسر عمر مرموش، وقال عندنا احتياطي كويسين جدًا زي زيزو وحسين الشحات وأحمد عبد القادر من اللعيبة الكويسين مصطفى فتحي".

وتابع في وسط الملعب طارق حامد، ومروان عطية، وحمدي فتحي، والنني، وتريزيجي، وخط الدفاع .

فتوح ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي جبر، الباك ريت أكرم توفيق وعمر كمال

وأشاد بالمدير الفني الحالي للمنتخب، وقال لما بييجي مدير فني زي المدير الفني الحالي وأنا شايف إنه متميز ، وما يختلفش كتير عن رأي النقاد والمديرين الفنيين الموجودين اعرفي انه كويس.

https://youtu.be/qWpJpciGJs0?si=9gh5NfjbvdypXiSN