سعرها تخطى 30 ألف جنيه.. داليا شوقي تخطف الأنظار بهذه الحقيبة |شاهد

شاركت الفنانة داليا شوقي ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" الذي أقيم منذ قليل في إحدى دور العرض في أكتوبر.

وظهرت داليا شوقي مرتدية تيشيرت كاجوال من ZARA وحقيبة من Burberry يصل سعرها إلى 1035 دولارًا أي ما يعادل 31.979 جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وحضر العرض الخاص العديد من صناع الفيلم مثل بيومي فؤاد، الفنان محمد عبد العظيم، الفنانة إنجي المقدم، المنتج محمد حفظي، الفنانة بسنت شوقي، والفنانة جيهان الشماشرجي إلى جانب محمد فراج بينما غابت الفنانة نيللي كريم عن العرض الخاص.

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