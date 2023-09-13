إنقاذ المنطقة الصناعية بالقطامية من كارثة بعد إخماد حريق في مخزن.. صور

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة على مدار ٣ ساعات من العمل المتواصل في السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن أدوات منزلية بمنطقة القطامية .

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق كبير داخل مخزن بطريق القاهرة - العين السخنة في المنطقه الصناعية دائره قسم القطاميه .

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ١٠ سيارات أطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات بعد ثلاث ساعات من العمل المتواصل في مكافحة كرات اللهب التي انتشرت بصورة سريعة نتيجة وجود كميات كبيرة من المواد سريعة الاشتعال وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة ومنع امتداد السنة النيران إلى المصانع والمخازن المجاورة إلى مكان البلاغ .

وتبين من الفحص أن الحريق فى مخزن علي مساحه (١٠٠٠) متر تقريبا مكون من ارضى وسقف صاج ( جمالون ) مستغل لتخزين الادوات المنزلية .

وتم محاصرة النيران والانتهاء من عمليات التبريد ولا يوجد مصابين ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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