لعشاء خفيف.. طريقة عمل روزيتو الخضروات

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل روزيتو الخضروات للغداء او العشاء..



المكونات



1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 علبة فطر كامل (400 غرام)

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/2 1 كوب ارز

1/2 3 كوب حليب محضر من حليب بودرة كامل الدسم

1 مكعب مرقة دجاج

1حبة فلفل حلو مقطع (أحمر أو أصفر أو أخضر)

1 علبة ذرة حب حلوة (200 غرام)

1/2 كوب كرفس أو كوسا مكعبات

بشر 1/2 ليمونة

1/2 كوب جبنة بارميجان مبشورة

ملح حسب الرغبة



طريقة التحضير

سخني الزيت على نار متوسطة - عالية في مقلاة

أطبخي فطر كامل وثوم بودرة ا، والبصل، والريحان والفلفل لمدة 10 دقائق على نار هادئة أو حتى يصبح لون الفطر بنياً

اضيفي الأرز وأخلطي لمدة دقيقة

خفضي الحرارة إلى درجة متوسطة، اضيفي 3 أكواب حليب محضر من حليب بودرة كامل الدسم ومكعب مرقة الدجاج . أتركي المزيج حتى يقترب من الغليان ثم غطيه وخفضي الحرارة لمدة 10 دقائق

اضيفي الفلفل وذرة حب حلوةوغطيه مرة أخرى لمدة 15 دقيقة حتى يتشرب الأرز كل السوائل

اضيفي ما تبقى من الحليب والكرفس وبشر الليمون والجبنة البارميجان حتى يصبح المزيج دسماً

وبالهنا والشفا

شيف محمد رضا