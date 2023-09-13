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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لـ زعيم كوريا الشمالية بشأن رحلته إلى روسيا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونج يانج للعلاقات مع موسكو.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونج أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح للأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا".

وزار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.

واعتاد كيم أن يستقل القطار في زياراته الخارجية النادرة، حيث ركب "قطار الجيش" المكون من أكثر من 20 عربة مضادة للرصاص مجهزة بمختلف أجهزة المسح الحديثة.

وأجرى محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليج كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف للصحفيين أن المحادثات ستجري في الشرق الأقصى ولكنه لم يحدد المكان بالضبط.

زعيم كوريا الشمالية روسيا موسكو كيم جونج أون بيونج يانج

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