إسلام صادق: منتخب مصر يدفع ثمن رعب اتحاد الكرة من الأهلي

علّق الإعلامي إسلام صادق على هزيمة منتخب مصر أمام منتخب تونس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إسلام صادق: المنتخب يخسر 3-1 من تونس مع الرأفة، ويدفع ثمن مُجاملة ورعب اتحاد الكرة من الأهلي ولجانه.

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على استاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدّد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.